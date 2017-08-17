Завтра, 19 августа, в Казани прогнозируется ясная погода, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 1-2 м/c, при порывах - 4-5м/с. Давление – 762 мм рт. ст. Воздух прогреется до 24°C.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
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