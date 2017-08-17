Завтра в Казани состоится игра между казанским «Рубином» и махачкалинским «Анжи».

Завтра, 19 августа, в рамках 7 тура РФПЛ состоится игра между «Рубином» и «Анжи». Болельщики казанского клуба терпеливо ждут результатов от подопечных Курбана Бердыева, однако положение «рубиновых» в турнирной таблице оставляет желать лучшего. В прошлом туре казанцы откровенно «отскочили», набрав очко в матче со СКА, в то время как «Анжи» проиграл на своем поле московскому «Динамо».

Подходя к завтрашнему противостоянию, аналитики выделяют явным фаворитом казанский коллектив. На это есть три основные причины.

Домашнее поле

Как не крути, но сила домашней арены всегда придает сил хозяевам поля. Будем надеяться, что и «Рубину» фактор поля принесет дивиденды. Стоит отметить, что «Анжи» проиграл 4 выездных матча подряд, так что казанская публика имеет право рассчитывать на положительный результат.

Состав

Что касается составов команд, то тут предпочтение на стороне казанцев – «глубокая» скамейка и класс футболистов «Рубина» выше, как и место в турнирной таблице («Рубин» - 7, «Анжи» - 15).

Новый тренер «Анжи»

Напомним, что совсем недавно у «Анжи» произошли перестановки на «тренерском мостике». Новым главным тренером клуба стал Вадим Скрипченко. Естественно, что новому наставнику нужно наладить связь с игроками, наиграть свои схемы - времени у Скрипченко было категорически мало, что опять же на пользу «Рубину».

Аналитики прогнозируют победу казанцев. Как будем на деле – увидим завтра.