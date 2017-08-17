Мужчина обвиняется в публичной демонстрации нацистской атрибутики.
Мужчину задержали сотрудники полиции на одной из станций метрополитена, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. По результатам проверки в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения»). Нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.
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