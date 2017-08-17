Вчера, 17 августа, в редакции торжественно вручили приз - книги - третьему победителю нашего необычного конкурса «#Башкитап».

Напомним, им стал генеральный директор издательского дома «Ярмарка» Владимир Кожевников из Лениногорска. Теперь его домашнюю библиотеку пополнят иллюстрированный альбом «Изге Болгар» и книга Туфана Миннуллина из серии «Мир татарской литературы».

Для того чтобы стать участником конкурса, нашим читателям предлагалось снять видеоролик о том, как можно ходить с книгой на голове. Давний друг газеты «Казанские ведомости» Владимир Кожевников, водрузив книгу на голову, решил спуститься со второго этажа своего дома на первый. И это ему удалось!

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова поблагодарила Владимира Филипповича за участие в конкурсе и от лица Татарского книжного издательства - спонсора конкурса, вручила ему заслуженные призы. Владимир Филиппович рассказал, что, занимаясь издательской деятельностью, он очень трепетно относится к книге:

- У меня дома большая библиотека, выписываю порядка 20 газет и журналов, просто не представляю своей жизни без книги в руках… В 2015 году Лениногорску исполнилось 60 лет, и к этому времени наш издательский дом выпустил множество книг, посвященных людям нашего города - известным художникам, поэтам, композиторам. Вышло в свет несколько изданий о предприятиях Лениногорска. И хотя спрос на книги немного упал, тех, кто читают и покупают литературу именно в печатной версии, очень много. Как показатель этого - постоянно обновляющиеся книжные полки в пяти шкафах, которые я установил в одном из своих офисов. В качестве примера сам отдал туда 500 книг из своей библиотеки. Каждый день жители нашего города пополняют полки новыми книгами, взамен берут интересующие их издания. Буккроссинг развивается, и это радует!

Недавно одна из сотрудниц издательского дома «Ярмарка» побывала в Токио, рассказал Владимир Филиппович. И была приятно удивлена, что японским школьникам запретили пользоваться электронными гаджетами в процессе обучения. Теперь их рюкзаки снова набиты учебниками. Потому что, как выяснили ученые, только когда мы читаем напечатанное на бумаге, наш мозг учится анализировать и критически мыслить. Чтение в гаджетах - это лишь беглый просмотр текста. Второе открытие, которое сделала сотрудница, - это невероятное число покупателей в книжном центре Токио, насчитывающем восемь этажей. Причем весь первый этаж занят периодикой, а остальные семь - самой разнообразной литературой. А все потому, что электронная версия книги, даже если за нее заплачены деньги, не считается у японцев приобретением. Бумажная версия книги ценится так же, как прямая беседа с автором. Вот вам и ультрасовременная Япония!