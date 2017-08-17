Кроме того, глава государства присвоил почетные звания еще двум татарстанцам.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы председателя совета директоров телекомпании «Эфир» Андрея Григорьева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, глава государства присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» трактористу-машинисту агрофирмы «Зай» Рамилю Сибгатуллину за заслуги в развитии АПК и многолетнюю добросовестную работу, а также почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» – аппаратчику перегонки завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Наталье Сметаниной за заслуги в развитии химической промышленности.
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