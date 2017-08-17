26 августа в Казани уже во второй раз пройдет один из самых массовых в истории отечественного триатлона старт - IRONSTAR.



Тем, кто захочет присоединиться к престижному национальному течению и завоевать титул IRONMEN, придется пройти на выбор одну из двух дистанций.

В этом году организаторы предлагают атлетам две традиционные дисциплины на выбор в зависимости от уровня физической подготовки: любительский спринт (IRONSTAR SPRINT TRIATLON KAZAN 2017) - 20 км велогонки, 5 км забега, 750 м заплыва, и триатлон на «полужелезной дистанции» (IRONSTAR 113 KAZAN 2017) - 90 км велогонки, забег в 21 км, 2 км заплыва.

Все этапы триатлона пройдут в историческом центре Казани. Плавательный этап состоится в акватории реки Казанки - прямо напротив Дворца земледельцев. Велотрасса пройдет по главным улицам столицы Татарстана мимо ее главных достопримечательностей. Маршрут проложен от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум», мимо Казанского кремля, «Чаши» и других известных мест.

Беговой этап пройдет по Кремлевской набережной и завершится праздничным финишем под аплодисменты болельщиков.

Помимо марафонской дистанции казанцам и гостям столицы РТ предлагают присоединиться еще к двум спецстартам. За день до основных забегов, 25 августа, девушкам предложено выступить в забеге IRONLADY, а дети примут участие в благотворительном забеге STARKIDS - все вырученные от него средства пойдут на лечение подопечных фонда «Созидание».

«Практически все уже согласовано с администрацией и городскими службами Казани. Последнее общее совещание назначено на 21 августа, на нем мы и согласуем все »узкие горлышки«. Служба МЧС и Скорая медицинская помощь уже в полной готовности. Трасса с прошлого года осталась практически без изменений - никаких сложностей тогда не возникло, поэтому в этом году все городские службы заранее представляют себе фронт работ. Мы уверены, что сможем обеспечить безопасность и комфорт для всех участников триатлона, а в этом году их количество заметно увеличится», - рассказал генеральный директор IRONSTAR RUSSIA Иван Кавун.

По прогнозам организаторов проекта, число участников соревнований превысит в этом году 2000 человек, среди которых будут дети и параатлеты. Расширилась в этом году и география соревнований: в Казани ждут представителей из Европы, ближнего зарубежья, ОАЭ и Азии.

«Выйти на хорошо организованный старт в таком красивом городе, как Казань, я думаю, для любого поклонника триатлона будет настоящим праздником. Мы постарались продумать и предусмотреть все до мелочей: начиная от подходов к старту и общего настроения и заканчивая финишем. Так что с нетерпением ждем 26 августа», - резюмировал Кавун.