После того как в «регулярном» розыгрыше Кубка латвийских железных дорог «Ак Барс» уступил по буллитам минскому «Динамо», рижское «Динамо» имело право выбора соперника на финал турнира. Хозяева и выбрали, безропотно уступив «Локо» из Ярославля (1:5), и именно с ними же сыграли в финале.

А казанцы в матче за третье место сразились, как и днем ранее, с минскими динамовцами. Казанцы, дважды по ходу матча уступая минчанам (0:1 и 1:2), сумели в основное время отыграться усилиями Галиева и Азеведо – 2:2.

А в овертайме удача наконец-то улыбнулась казанцам: Азеведо оформил дубль и выиграл для «Ак Барса» третье место на турнире. Звездный новичок «Ак Барса» Андрей Марков был признан лучшим защитником турнира – еще до финального матча. А первое место заняли ярославцы, в финале обыгравшие хозяев – 3:0.