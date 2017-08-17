А казанцы в матче за третье место сразились, как и днем ранее, с минскими динамовцами. Казанцы, дважды по ходу матча уступая минчанам (0:1 и 1:2), сумели в основное время отыграться усилиями Галиева и Азеведо – 2:2.

А в овертайме удача наконец-то улыбнулась казанцам: Азеведо оформил дубль и выиграл для «Ак Барса»  третье место на турнире. Звездный новичок «Ак Барса» Андрей Марков был признан лучшим защитником турнира – еще до финального матча. А первое место заняли ярославцы, в финале обыгравшие хозяев – 3:0.