Никакой сценарист не сможет выдумать, а режиссер поставить то действо, что своими ногами сотворили на домашней арене футболисты ФК «Краснодар» в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы. «Быки» показали зрителям, что они – прекрасные игроки, которые в состоянии навязать свой стиль практически любому сопернику – в начальной стадии турнира, разумеется.

«Црвена Звезда» - крепкий коллектив со славной, но давнишней, порядком запыленной историей. И вот уже на 20-й минуте стадион в Краснодаре взревел – Игнатьев преуспел на добивании. А в самом начале второго тайма Классон и вовсе удвоил преимущество хозяев – 2:0.

Увы, на 57-й минуте Синицын, до этого выручавший команду, пропустил на добивании при попустительстве защиты. Дальше – больше. На 59-й минуте напомнили о себе судьи – «чистый» гол Ристича после удара из-за пределов штрафной площади рикошетом от перекладины не был засчитан – «низкий поклон» судейской бригаде из Литвы.

Это не сломило «быков» - на 66-й минуте Петров с линии штрафной вновь забил (3:1), но через пару минут дальний удар Пешича застал врасплох Синицына - 3:2. Так что 24 августа в Белграде «Краснодару» будет не то что непросто, а очень и очень сложно.