Лестьенна вообще не было на занятии, Канунников разминался отдельно. Глазастые представители пишущей братии также углядели, что Кудряшов и Азмун отдельно от общей группы наматывали круги по беговой дорожке стадиона. Также, по мнению главного тренера Курбана Бердыева, состояние Ильзата Ахметова не лучше, чем у игроков, попадающих в состав.