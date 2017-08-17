17 августа, за два дня до матча очередного тура чемпионата РФПЛ (19 августа на «Казан Арене» в 20.00) ФК «Рубин» провел плановую тренировку (15 минут с последующим пресс-подходом) для журналистов.
Лестьенна вообще не было на занятии, Канунников разминался отдельно. Глазастые представители пишущей братии также углядели, что Кудряшов и Азмун отдельно от общей группы наматывали круги по беговой дорожке стадиона. Также, по мнению главного тренера Курбана Бердыева, состояние Ильзата Ахметова не лучше, чем у игроков, попадающих в состав.
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