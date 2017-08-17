Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» наконец-то приступил и к ледовым тренировкам. Правда, это пока «малый» лед СК «Ледокол» в Зеленодольске.

Главный тренер команды Сергей Фирсов сообщил, что пока команда, чередуя занятия на стадионе и на кроссах в лесу, потихоньку восстанавливают технику катания. На льду требование одно: двигаться пока без всяких стыков, избегая травм. В плане усиления состава переговоры еще ведутся: по регламенту дозаявки разрешены до 30 декабря.

Основная проблема – до старта в сезоне команда сможет провести не больше шести тренировок на «большом» льду – это крайне мало. До старта сезона команда планирует еще сыграть контрольный матч со «Строителем» из Сыктывкара.