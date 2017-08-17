Форвард казанцев Дмитрий Чамжаев был призанан лучшим форвардом и лучшим бомбардиром турнира, а голкипер Данила Светлов стал лучшим вратарем, сообщает официальный сайт «Рубина».
Молодые футболисты казанского «Рубина» (U12) (тренеры – Дмитрий Благов и Дмитрий Игдисамов) завоевал «бронзу» в Минске на Мемориале Юрия Курненина. Наши мальчишки обыграли «Минск» (3:0), московское «Торпедо» (3:1), сыграли вничью с минским «Динамо» (0:0), но проиграли московским клубам «Чертаново» (0:2) и «Динамо» (0:4), пропустив их на 1-2 места.
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