Яблочный Спас православные будут отмечать 19 августа. Стало быть, мы можем спокойно угощаться яблочками и готовить из них на воскресный обед вкусные и полезные блюда.



Фаршированная яблоками курочка

Ингредиенты: цыпленок бройлерный - 1,5 - 1,8 кг, недозрелые яблоки сорта "антоновка" - 4 шт., изюм - 0,5 стакана, миндаль - 1 горсть, мед - 2 ст. ложки, карри - 1 ст. ложка, растительное масло - 1 ст. ложка, соль по вкусу, кулинарный рукав для запекания.

В соуснице смешать масло, карри и мед. Полученным маринадом намазать чистого, подготовленного цыпленка. Яблоки нарезать на дольки без семенной коробочки. Изюм и миндаль помыть. В посуде смешать начинку, полить оставшимся маринадом. После этого начинить яблоками, изюмом и орехами брюшко цыпленка. Отверстие закрыть при помощи зубочистки. Затем птицу поместить в рукав, положить в глубокую сковороду и поставить запекаться в нагретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Готовую курочку освободить от рукава, дать отдохнуть 15 минут и разделать ее на порционные куски. Начинка идет на гарнир.

Салат из яблок и копченой семги

Ингредиенты: филе семги горячего копчения - 300 г, зеленые яблоки - 2 шт., лук зеленый - 1 пучок, майонез - 2 ст. ложки, перец черный молотый по вкусу.

Яблоки очистить от кожуры, семян и натереть на крупной терке. Сбрызнуть лимонным соком. Рыбу разделить на небольшие кусочки, лук мелко нарезать. В салатнице смешать все продукты, заправить майонезом.

Приятного аппетита!