Сегодня, 18 августа, в городе открывается IV летняя молодежная школа «Открытие талантов», в которой до 23 августа пройдут интенсивное обучение 400 учеников.



Курсы для одаренной молодежи проводятся под патронатом Казанского открытого университета талантов, наиболее отличившиеся их слушатели могут попасть в республиканскую программу «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 - 2020 годы».

О подробностях проведения школы рассказал в ходе пресс-конференции исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

Стоит отметить, что этот университет - не совсем образовательное учреждение, по крайней мере, в привычном понимании. Организация, базирующаяся в креативном пространстве Казани «Штаб», для зачисления в свои ряды не проводит экзаменов, а во время обучения не использует привычные лекции. Вместо этого слушатели университета - молодые люди от 12 до 30 лет - учатся создавать и продвигать социальные, научно-технические и предпринимательские инициативы, грамотно строить свою карьеру. Школа «Открытие талантов» ежегодно собирает победителей олимпиад и других одаренных детей, чтобы те под руководством экспертов (а среди них также будут присутствовать специалисты из инновационного центра «Сколково») развивали свои идеи. По итогам школы ее участники презентуют свои проекты, самые удачные из них дорабатываются со специалистами для дальнейшего внедрения.

Сто лучших учеников школы «Открытие талантов» продолжают свое обучение в университете. В течение года им предоставляется возможность сотрудничества с ведущими экспертами и практиками своей области, а также стажировки на ведущих предприятиях республики. И что немаловажно, реализации их идей может поспособствовать знакомство с потенциальными инвесторами.

Для проведения школы из бюджета Татарстана было выделено 11 млн рублей. По словам Айдара Акмалова, большая часть суммы уйдет на проживание и питание ее участников, остальная - на оплату работы экспертов.