Звезда HIP 85605, способная за пару минут уничтожить Землю, движется по курсу столкновения с нашей Солнечной системой, сообщают различные СМИ. Катастрофа ожидается приблизительно через 300 тысяч лет.



Действительно ли есть шанс столкновения с этой звездой, неофициально названной «Звезда смерти», поинтересовались мы у заведующего кафедрой астрономии и космической геодезии института физики КФУ, члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан Ильфана Бикмаева. Вот что он ответил:

- Согласно астрономическим измерениям звезда HIP 85605 - холодная карликовая звезда с массой меньше, чем у Солнца. Она находится в созвездии Геркулеса на расстоянии 6,8 парсека от Земли (22,2 световых года), что соответствует 210 триллионам километров.

По астрономическим спектроскопическим измерениям на основе эффекта Доплера, имеющимся в астрономической базе данных Simbad, радиальная составляющая (в направлении на Солнце) пространственной скорости звезды составляет 21 километр в секунду. Даже если бы звезда HIP 85605 двигалась в космическом пространстве точно в направлении на Солнце, ей понадобилось бы примерно 317 тысяч лет, чтобы приблизиться к нашему светилу. Ждать придется очень долго!

Все астрономические измерения имеют ошибку. Если учесть погрешности измерений, то можно сказать, оснований утверждать, что эта звезда когда-либо приблизится близко к Солнцу, нет.

За 317 тысяч лет Солнце, двигаясь в нашей Галактике, как и другие звезды, далеко уйдет от того места, где оно сейчас находится. Кроме того, у звезды HIP 85605 кроме радиальной составляющей имеются две дополнительные пространственные составляющие движения на небесной сфере (в картинной плоскости), с учетом которых эта звезда, скорее всего, пролетит очень далеко от Солнца, и через 317 тысяч лет этот пролет никто не заметит.