Казанская семья Михайловых, в которой воспитывается девять детей, в прошедшую субботу стала участницей социального проекта «В объективе ТНВ - большая семья». Михайловы провели свой яркий выходной день вместе с телеканалом «Новый Век».



Михайловы этот субботний день наверняка запомнят надолго. Хотя бы потому, что крайне редко Матанат и Сергею Михайловым и их девятерым детям удается всем вместе погулять по Казани. Именно всем вместе посмотреть на редких животных в городском зоопарке, прокатиться на колесе обозрения или отобедать в кафе. И именно такой праздник Михайловым подарил ТНВ.

Эта семья выглядит по-настоящему образцовой. Потому что у Михайловых царит то самое простое и самое главное чувство, на котором держится семья и которое называется любовью.

В их семье жизнь построена правильно. И это достигается естественным путем, без наставлений и ненужных усилий.

«Людей соединяет любовь. Правильный выбор спутника жизни - надежного, верного, который любит и который любим, это и есть счастье. Так у нас с Матанат: наша любовь - это наш источник добра и взаимопонимания все годы, что мы вместе», - отмечает глава семьи Сергей Михайлов.

Со своей женой он познакомился около 20 лет назад. В то время будущие многодетные родители работали на ТЭЦ-2. Энергетик Михайлов влюбился в будущую жену и мать своих многочисленных детей сразу и навсегда. И вот уже в 19-й раз Матанат и Сергей отметили годовщину своей свадьбы.

Энергетика, когда-то связавшая судьбы двух людей, давно осталась в прошлом. Сегодня основная работа Матанат - быть мамой. А Сергей вот уже несколько лет настоятель казанской церкви Божьей Матери «Живописный источник». Свою профессиональную судьбу он поменял резко, в один день и навсегда: именно в служении видит свое предназначение, воспитывая многочисленное семейство по православным канонам.

Поэтому вполне естественно, что у Михайловых папа - глава или, как называет его Матанат, «президент нашей семьи». «Он у меня очень добрый и очень мудрый человек. А еще очень надежный. Он та самая наша стена, за которой мы все чувствуем себя спокойно. Все у нас делается с благословения нашего папы», - рассказала Матанат.

В этой семье есть свои определенные традиции, но самая главная и значительная - отмечать дни рождения и взрослых Михайловых, и особенно детей в кругу семьи. Дети своими силами готовят концерт для именинника - каждый ребенок Михайловых обязательно получает начальное музыкальное образование. А еще помогают маме приготовить праздничный стол и, конечно, придумать сюрприз, чтобы праздник запомнился надолго.

Матанат и Сергей никогда не планировали большую семью, не думали, что у них родится девять детей. «Многодетность - это определенная жертва. Человек перестает думать о себе, думает все больше о других, тем более о детях. Многодетность - это не просто родить много детей. Это способность жертвовать собой, своим временем, интересами и увлечениями ради другого. Мы никогда не думали, что у нас будет столько детей. Но для нас все это было очень естественно. Мы ничего не планировали, но приняли все как есть всем сердцем», - заметил Сергей.

Наверное, у родителей девятерых Михайловых нет особого беспокойства за будущее своих детей. Они уже сегодня уверены в том, что все у них сложится как надо.

«Большая семья - это здорово. Всегда найдется такой человек, который тебя поддержит и с которым интересно общаться. С каждым членом семьи нас связывает очень многое в духовном плане», - поделилась старшая дочь Михайловых Татьяна.

Сама она уверена, что у нее будет как минимум четверо детей: «У меня обязательно будет два сыночка и две дочки, а дальше как пойдет», - распланировала свое будущее Таня.

Ей есть с кого брать пример. Для ее мамы дети - самое главное богатство в жизни. «Для любых родителей видеть радостными своих детей - самое главное в жизни. Когда мои детки меня обнимают и говорят «мамочка!», нет для меня большего счастья», - подчеркнула Матанат.