28 августа в Казани откроется II международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казанское полотенце» («Казан солгесе»). Гала-концерт фестиваля запланирован в Старо-Татарской слободе 30 августа, в рамках празднования Дня города и Дня республики.

Первый фестиваль прошел в прошлом году. Тогда в оргкомитет поступило более 150 (!) заявок от профессиональных и самодеятельных исполнителей и ансамблей из многих регионов России, Башкортостана, Удмуртии, с Камчатки, из Казахстана, Туркменистана, Армении и Азербайджана. Всего в фестивале приняли участие более 600 человек, возраст исполнителей - от 6 до 85 лет.

- Фестиваль получил свое название от старинной татарской народной песни «Казан солгесе» («Казанское полотенце»). Казанское полотенце - это символ чистоты помыслов и души человека, символ Сабантуя - главного праздника татарского народа. А еще полотенце символизирует дорогу к нашему замечательному городу. Наша задача - показать многообразие культур народов, живущих на планете, сохранить уникальное песенно-танцевальное искусство народов мира, дать возможность обменяться творческим опытом, поддержать талантливых исполнителей и коллективы, - рассказала президент фестиваля, автор проекта «Казан солгесе» («Казанское полотенце»), народная артистка России, профессор Лима Кустабаева.

Конкурсная программа фестиваля проводится по четырем возрастным категориям: детская (от 4 до 7 лет), подростковая (11 - 14 лет), юношеская (от 15 до 22 лет) и взрослая (от 23 лет и старше).

Всего в конкурсе 5 номинаций: народное пение (соло), народное пение (ансамбль), народный танец (соло, ансамбль), народная инструментальная музыка (соло, ансамбль), ансамбль песни и танца.

Для участия в конкурсе-фестивале «Казанское полотенце» необходимо до 21 августа выслать заявку на e-mail оргкомитета kazanskoe.polotentse@bk.ru.

Напомним, учредителями международного фестиваля-конкурса народного песенно-танцевального искусства «Казан солгесе» («Казанское полотенце») являются Министерство культуры РТ, управление культуры г. Казани, организатор - культурный центр «Сайдаш».