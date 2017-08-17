Возмущению читательницы, позвонившей недавно в редакцию, не было предела. Уезжая к подруге на дачу с главного железнодорожного вокзала, она была неприятно удивлена тем, что за посещение туалета с нее потребовали 20 рублей. И это при наличии билета на электричку.



«Тогда я попросила показать правила оплаты посещения привокзального туалета, нашла в них строчку о том, что пассажиры с билетами пользуются правом бесплатного пользования туалетом, и показала ее билетерше. К слову, напечатана эта строчка была очень мелким шрифтом, прямо как в договоре о кредите в банке. Билетерша обиженно поджала губы и пропустила меня», - рассказала читательница.

С деликатной проблемой поиска туалета в общественных местах сталкивались, пожалуй, многие из нас. Причем большинству бывает уже совершенно все равно, платная это услуга или нет. Главное - найти заветный клозет. Корреспондент «КВ» решила убедиться на собственном опыте, требуют ли с пассажиров казанского вокзала плату за пользование туалетом.

Купив билет до станции «Адмиралтейская слобода», поднимаюсь на второй этаж вокзала. Заранее готовясь к тому, что придется дать отпор билетерше, предъявляю ей чек, который мне выдали в кассе, и неуверенно интересуюсь: «Ведь по билету посещение бесплатно?» Билетерша мило улыбается, кивает головой и пропускает меня. Как же так? Выходит, нашей читательнице просто не повезло с билетершей?

Выходя из дамской комнаты, обнаруживаю стенды, где черным по белому написано, что пассажиры при наличии действующего проездного документа, оформленного для разовой поездки в одном направлении на поезде пригородного сообщения, имеют право БЕСПЛАТНО воспользоваться санитарными комнатами в течение календарных суток при условии обязательного предъявления проездного документа (билета). Пассажиры при наличии билетов на поезда дальнего следования могут бесплатно воспользоваться санитарной комнатой с момента приобретения проездного документа или в течение двух часов с момента прибытия поезда на вокзал, а пассажиры, следующие транзитом, - с момента прибытия на вокзал до отправления поезда. Конечно же, при условии обязательного предъявления соответствующих проездных документов.

Понаблюдав за тем, как я внимательно изучаю стенды, возле них задержалась одна казанская семья с чемоданами. Достав свои билеты, они показали их сотруднице, и та без лишних вопросов пропустила их в комнаты с буквами «М» и «Ж». По признанию казанцев, они никогда не задумывались о том, что туалет до отправления поезда можно посетить бесплатно. Вроде бы мелочь (хотя на четверых получается 80 рублей), но все же приятно, поделились они своим мнением.

Для меня же стало открытием то, что право бесплатного пользования туалетом возникает уже с момента приобретения билета, например, на южный курорт. А это особенно становится актуальным, когда отстоишь в очереди за билетом продолжительное время… Знакомая, регулярно пользующаяся электричками и путешествующая поездами РЖД по другим городам, узнав о моих выводах, и вовсе воскликнула: «Это ж сколько денег я могла сэкономить за время поездок!».