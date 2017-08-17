Первый отборочный этап конкурса народного караоке «Голос нашей команды. Голос нашего двора» состоялся 16 августа во дворе домов №11 по ул. Черноморской и №29 по ул. Бондаренко.

Проект реализуется на территории Кировского и Московского районов уже второй год и за это время стал популярным не только у жителей этих районов, но и у всех казанцев. В 2016 году в конкурсе приняло участие более сотни активных горожан, а зрителями стали около 7000 человек.

- Конкурс служит площадкой для раскрытия творческого потенциала и организации культурного досуга для всей семьи. Участниками конкурса могут стать жители Кировского и Московского районов любого возраста, - отметила депутат Госсовета РТ Ирина Бакова. Она также выступила с приветственным словом в преддверии Дня знаний и поздравила будущих первоклассников.

Мероприятие не обошлось одними песнями. Любой желающий смог принять участие в мастер-классах от домов культуры, подростковых клубов и других учреждений дополнительного образования районов. Все от мала до велика соревновались в таких играх, как городки, классики. Молодежь активно бралась за ракетки и играла в бадминтон. Те, кто помладше, устроились неподалеку на траве, играя в крестики-нолики. Дошколята мастерили для своих мам и пап на мастер-классах по прикладному творчеству необычные поделки. А силачи не упускали возможность проверить себя в соревновании по перетягиванию каната.

Прием заявок на конкурс народного караоке стартовал с первых дней августа. За это время организаторы собрали десятки анкет участников. Этот проект очень понравился жителям, поступило большое количество предложений организовать народное караоке и в этом году. Участники, не зарегистрировавшиеся ранее на сайте, смогли записаться на участие прямо на отборочном этапе. На выбор участникам предоставляются заранее подготовленные организаторами композиции, которые предстоит исполнить для большой аудитории.

Перед самим конкурсом гостей развлекал детский танцевальный коллектив «Смайлики», устроив на небольшой сцене настоящий флешмоб, движения которого активно повторяли все зрители.

Пятилетняя Янина Чернышова смело выступила первой, исполнив всеми любимую песню «Катюша», чем очень порадовала и растрогала зрителей.

Жюри мероприятия - его гости. Каждый желающий оставлял бланк с номером понравившегося ему конкурсанта в специальной коробке для голосования.

Путем этого народного голосования в дни отборочных этапов будет выбрано несколько народных исполнителей, которые и попадут в полуфинал.

Напоминаем, где пройдут следующие отборочные этапы:

18 августа - двор по ул. Залесной, д. 5;

23 августа - двор по ул. Восстания, д. 59, 61;

24 августа - ДК железнодорожников.

Начало в 16.00. Финал конкурса состоится 27 августа в парке ДК химиков.