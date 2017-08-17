Рустем Гильмутдинов - член подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени Алексея Леонова, отправляется в хадж в Мекку. В Музее исламской культуры Казанского кремля дайверу торжественно передали Коран, который отправится вместе с ним в Мекку.
Этот Коран особенный. В 2014 году священная книга побывала с казанскими исследователями в Антарктиде, на российской полярной станции «Беллинсгаузен». И вот теперь данному изданию - репринтной копии «Казан басмасы», первого изданного казанскими мусульманами печатного Корана, предстоит путешествие в Мекку. Паломничество продлится с 18 августа по 15 сентября, а после возвращения в Казань Коран будет торжественно передан в Музей исламской культуры.
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