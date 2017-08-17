Сезон бахчевых культур уже по праву можно считать открытым. Именно со второй половины августа в нашей полосе начинается массовая продажа арбузов и дынь. А как их выбрать правильно, чтобы не отравиться, журналистам рассказали специалисты в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



На данный момент отравлений после потребления арбузов и дынь в Татарстане не зарегистрировано. Однако терять бдительность при их покупке и употреблении в любом случае нельзя. Специалисты поделились простыми, но эффективными правилами безопасности. Не приобретайте нарезанные на части дыни и арбузы, особенно в несанкционированных местах торговли - вдоль дорог с машин и т. д. Кстати, продажа бахчевых культур частями вообще не допускается действующими санитарными правилами. Причина - большая вероятность попадания патогенных микроорганизмов с кожуры внутрь продукта. Проникая в мякоть плода, микробы начинают активно размножаться.

- Сейчас уже можно не опасаться отравления нитратами. Однако возможны микробные отравления. Очень велика их вероятность при нарезке бахчевых культур без соблюдения санитарных мер. Мы каждый год призываем население не покупать пищевую продукцию в неорганизованных для этого местах. Бахчевые культуры нужно приобретать в магазинах и на рынках, где они проходят контроль качества, - подчеркнула и. о. начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Ольга Фомичева.

Отдельно она остановилась на том, насколько законны сезонные палатки, где продают арбузы и дыни:

- Если у предпринимателя имеется разрешение стоять на данном участке муниципальной земли, то в этом случае он может организовать свое торговое место с соблюдением санитарных правил. Однако ни в коем случае нельзя допускать, чтобы продукты лежали на земле, должен быть лоток или контейнер, продавцы должны иметь медицинскую книжку, должна быть вывеска. Каждый потребитель вправе затребовать документы о происхождении и качестве продукции.

Ну и, наконец, не нужно забывать о правилах гигиены. Перед употреблением арбуз или дыню необходимо тщательно вымыть, а нарезанную ягоду рекомендуется съесть в течение суток. В целом татарстанцы могут спокойно наслаждаться любимыми бахчевыми культурами. Управление Роспотребнадзора по РТ уже приступило к надзору за ними. В этом году в Татарстане было забраковано 33 кг арбузов и дынь. Причиной этому послужило отсутствие документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.