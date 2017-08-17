Нынешнее лето удивило своей нестандартностью и оригинальностью, вызывая эмоции не из приятных.



В нашей памяти оно останется как неурожайное, очень холодное и дождливое, несмотря на жаркий август. До календарного окончания летнего сезона осталось всего две недели, и «Казанские ведомости» подводят первые итоги того, чем запомнилось казанцам лето-2017.

Пожалуй, никогда на столичных рынках помидоры не продавали по такой высокой цене - 200 - 250 рублей за килограмм. Речь идет о своих, выращенных на дачных участках и в огородах частников. Этому явлению есть объяснение, которое напрямую зависит от погоды. Регулярные дожди, холодные ночи, дефицит солнца, и вот уже все помидоры на грядках почернели от грибковой заразы - фитофтороза.

- В начале лета я, как обычно, большую часть томатной рассады высадила из теплицы на открытые грядки, - говорит Наталья Микушина, дачница с 30-летним стажем. - Кустики прожили всего неделю и погибли после одной холодной июньской ночи. Проклиная погоду, купила на рынке 20 корней из питомника.

На этот раз торопиться не стала, посадила их в теплице и держала там до конца июня. Конечно же, теснота сказалась на растениях, и на открытых грядках они долго болели, теряли силы и не могли дать хорошую завязь. Большая часть цветков была пустоцветом. Но даже ту малую часть плодов не получилось сохранить. В начале августа я заметила, что помидоры начали чернеть. За неделю эта зараза охватила почти все кусты. Сгнили даже те помидоры, которые сорвала целыми, неповрежденными. С досады вырвала все кусты, сожгла все деревянные подпорки, чтобы фитофтороз не остался на них. Таким образом, этим летом моя семья осталась без помидоров. А ведь в прошлом году не знали куда их девать!

Это лето запомнится дачникам и тем, что все посаженное росло очень медленно. А вот сорную траву не успевали выпалывать. Зато поливать грядки не нужно было. Сейчас, когда самое время закатывать банки с соленьями на зиму, хозяйки, можно сказать, бездельничают.

- Так не из чего! - смеется жительница поселка Дербышки Светлана Мартьянова. - Знала бы, что такое лето будет, вовсе ничего бы не сажала. Только шашлыки бы жарила да свежим воздухом дышала. Весной посадила полведра картофеля, а накопала всего два. Мелочь! Помидоров нет, огурцов чуть-чуть. Придется без солений на зиму оставаться, зато не устаешь.

Лето-2017 запомнится нам и несостоявшимся пляжным сезоном. Официально он открылся 1 июня. Организации, ответственные за содержание пляжей, бодро рапортовали: все готово к тому, чтобы тысячи казанцев и гостей города окунулись в Волгу и Казанку. Но народ не торопился принимать водные процедуры. Температура воздуха в июне не поднималась выше 19 градусов тепла, и то только в конце месяца. 3, 5, 6 июня термометры и вовсе показывали днем только плюс 8 градусов!

Не радовал нас жарой и июль. Всего лишь пару дней держалась жара в 25 - 27 градусов, в остальные дни - 14 - 22 градуса тепла. Оставалась надежда на август. Он позволил нам немного позагорать и поплавать. И есть прогнозы, что в конце месяца температура воздуха несколько дней будет держаться выше 30 градусов. Так сказать, погода может дать нам последний шанс.

Но! С древних времен заключительный летний месяц считается неблагоприятным для купания, с 2 августа в водоемы заходить нельзя. Версии объяснений различны, большей частью из разряда религиозных. По одной из самых убедительных, в августе начинается цветение воды, которое создает идеальную среду для размножения различных бактерий. В результате купание может стать причиной различных заболеваний у человека. Получается, пляжный сезон, не успев начаться, уже закончился?

Сотрудница одного из столичных офисов Елена Новикова - большая любительница водных процедур. Плавание для нее, особенно летом, - самый лучший отдых. И все запреты, связанные с купанием в водоемах, она считает предрассудками.

- Вот уже несколько лет я с подругой купаюсь после 2 августа, и ничего плохого со мной не происходит, - говорит Елена. - Действительно, мы заметили, что в последние годы тепло бывает в апреле-мае, в самом конце июля, а в августе обязательно устанавливаются жаркие дни. Ну как не воспользоваться таким подарком природы в конце лета? Бог с ним, что купальники зеленые и не отстирываются. Зато какое непередаваемое наслаждение и заряд бодрости получаешь!

Удивили горожан наши реки - Казанка и Волга. Такими полноводными они давно уже не были. Помнится, в жаркие 2010 - 2011 годы эти реки, как и многие по Татарстану, местами высохли до дна. Волга в 2010 году напоминала дырявую ткань - вся была в проплешинах из островков.

В этом году вода в реках поднялась на 1,5 - 2 метра выше обычного. Ручейки превратились в полноводные речки. В Казани в районе парка «Кырлай» пляжная территория стала на 2 метра уже, чем в прошлом году, - вода поднялась на полосу песка.

Неприятностями запомнится это лето сельчанам. Дожди заливали поля со всходами, холода не давали расти теплолюбивым кукурузе и подсолнуху. Последний только еще цветет, хотя самое время собирать семена.

Сейчас на полях идет уборочная страда, а точнее сказать, битва за урожай. По словам аграриев, уборка будет очень трудной. Если в былые годы она начиналась с 10 по 20 июля и полностью завершалась в промежуток с 10 августа по 1 сентября, то в этом году страда только-только началась. «Если погода и техника не подкачают, планируем справиться к 15 сентября», - с надеждой говорят хлеборобы.

Казанцам лето-2017 может запомниться новым ландшафтным дизайном - а-ля дикая природа. Заложенных в городской бюджет денег на покос газонов оказалось недостаточно. Трава росла, словно на дрожжах, хоть через день стриги. Хорошо, что нынешним летом у ландшафтных дизайнеров в моде тенденции, близкие к природе. А то туристам может показаться, что мы не заботимся о родном городе.