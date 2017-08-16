Сегодня на базе отдыха «Бережок» состоялось открытие турнира по ловле рыбы спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг». Основная часть мероприятия стартует уже завтра и продлится все выходные. Корреспондент «КВ» отправилась на берег Волги, чтобы узнать как подготовились участники к большому улову.

База отдыха «Бережок» располагается в Лаишевском районе республики в 33 километрах от Казани. Это живописное и, в то же время, очень удачное место для лова рыбы – широкая акватория таит в себе немало крупной наживы. На береговой полосе уже разместились катера и лодки в ожидании соревнований.

От процесса подготовки отвлекаем ненадолго двух рыбаков. – Я рыбачу около десяти лет. Очень люблю это дело. В последние годы все чаще принимаю участие в подобных соревнованиях. Этот турнир – самый сложный. Здесь и профессиональных конкурентов много, и правила строгие, - говорит участник, представившийся Артемом. – Правила действительно строгие, - добавляет его друг Айдар. – Нам нужно поймать пять видов рыб. Каждая рыбка должна быть определенного размера.

- А какого размера?

- Нужно стараться ловить более крупную рыбу, - продолжает Айдар. - Щука не менее 45 см, судак не менее 40 см, жерех не менее 40 см, берш не менее 25 см, а окунь не менее 20 см. - На каждую рыбу есть свои насадки. Многое зависит от глубины. Окунь ловится на глубине 2-3 метра, а вот судак – 10-13 метров. Надо искать места, где «стоит» рыба. Везде свои нюансы, - продолжает Артем. - Надеемся занять призовые места.

Кстати, турнир «Тотальный спиннинг» проводится уже во второй раз. Впервые он состоялся в прошлом году. Главный приз – 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет почти 2 млн рублей.

По предварительным подсчетам, зарегистрировано 100 лодочных экипажей, причем один из них – международный, он приехал из Норвегии. Сегодня на пляже находилось 200 участников, многие приехали из Москвы, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Чебоксар и др.

- Вероятность поймать крупную рыбу здесь очень высокая, - говорит Президент «Федерации рыболовного спорта РТ» и главный судья Олег Гарипов. - У каждого из участников стоит задача поймать рыбу как можно крупнее и предоставить ее на взвешивание. Вся пойманная рыба будет отпускаться в естественную среду обитания. Всего участников ожидает два тура. По итогам двух туров экипажи должны привезти все пять наименований рыбы. По километражу акватории мы людей не ограничиваем. Они имеют право ловить там, где захотят. Самое главное - привезти пойманную рыбу к определенному времени. Уникальность турнира состоит в том, что вся рыба фиксируется с помощью видеорегистраторов. Делается это для исключения подлога пойманной рыбы.

Рыбалка – это непредсказуемость. Все зависит от знания водоема, умения пользоваться рыболовными принадлежностями. Также немаловажно быть технически оснащенным и уметь вовремя ориентироваться на месте.

Представители Лаишевского инспекторского участка Федерального Казенного Учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по РТ» пояснили, что предварительно все маломерные суда пройдут обязательную проверку на наличие спасательных средств – кругов и жилетов. А на протяжении двух дней соревнований – 18 и 19 августа будет осуществляться дежурство, патрулирование и наблюдение за участниками. Перед выходом на воду также будет проверяться и состояние участников.

- Погода балует, рыба клюет. Думаю, с уловом проблем быть не должно, - сказал в напутствие участникам главный судья Олег Гарипов.