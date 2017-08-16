Эту сумму выплатило своим работникам ООО «Джукетау» Чистопольского района. 240 сотрудников этого предприятия получили задерживаемую зарплату.
Долги по заработной плате были погашены после вмешательства Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.
Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, вопрос погашения образовавшейся задолженности по зарплате находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.
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