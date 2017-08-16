Долги по заработной плате были погашены после вмешательства Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, вопрос погашения образовавшейся задолженности по зарплате находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена.