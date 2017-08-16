За 2 месяца в Казани проведут ремонтные работы по обеспечению качественного содержания подъемных платформ в 9 надземных и подземных переходах.
На содержание 18 подъемных платформ в 9 надземных и подземных переходах исполком Казани выделил 376 тысяч 874 рубля. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Ремонтные работы будут включать в себя следующие операции: еженедельный периодический осмотр, техническое обслуживание, аварийно-техническое обслуживание, санитарная уборка и т.д.
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