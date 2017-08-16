В парке у ДК им. Саид-Галиева был разрушен один из постаментов.

13 июля 13-летний мальчик сбросил с постамента одну из скульптур, в результате чего она разрушилась. Был нанесен ущерб в размере 240 тысяч рублей. Нарушитель был привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В соответствии с законом, за данное действие отвечают родители мальчика, в связи с этим прокуратура направила в суд иск о взыскании с представителей мальчика денежной суммы в размере 240 тысяч рублей.