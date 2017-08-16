Сегодня на Шишкинских прудах в Елабуге состоится сбор участников четырехдневного экологического сплава по реке Тойма. Сам сплав стартует в селе Тихоново Менделеевского района, а финиширует на Шишкинских прудах.

В экологической акции, проходящей в рамках Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан, принимают участие 20 человек – это подготовленные люди - члены татарстанского отделения Русского географического общества из Набережных Челнов и Казани, студенты и сотрудники экологических организаций. Им предстоит пройти по реке 25 километров на байдарках и катамаранах. По пути следования будет организован не только очистка береговой линии от мусора.

По итогам сплава будет составлен аналитический отчет о состоянии водоема, прибрежных территорий для отдыха.

Организаторы акции - Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества в РТ.