В мероприятии примут участие более 250 молодых медиков из России и стран СНГ.

II Международный конгресс молодых ученых в медицине «RE:Search» открылся сегодня в Иннополисе. В мероприятии участвуют более 250 молодых специалистов – медиков из России и стран СНГ. Экспертами выступят ведущие специалисты в области здравоохранения из США, Великобритании, Германии и России.

«Сегодня мы видим здесь интересные проекты и колоссальный обмен знаниями. От идеи до воплощения проходит совсем немного времени. Иннополис стал по-настоящему магнитом для интеллектуальной, креативной молодежи. Здесь собрались представители 25 регионов Российской Федерации. Очень важно, чтобы мы развивали и готовили своих ученых. Когда ты проходишь какой-то путь, важно понимать, что ты первый. Сегодня практическая медицина нуждается во врачах-исследователях. И я хочу отметить, что здравоохранение РТ – это высокотехнологичная медицина, это инновационные направления, это развитие IT-направлений», – рассказал министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

В этом году данный проект получил грант Президента Российской Федерации, благодаря чему талантливые молодые ученые-медики смогут получить финансирование на свои инновационные разработки.