Рост случаев отравления грибами составил 100%.
По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, по состоянию на 16 августа в РТ зафиксирован 31 случай отравления грибами с 33 пострадавшими. За аналогичный период 2016 года число пострадавших было меньше в два раза.
Какие меры стоит принимать, чтобы избежать отравления: не следует собирать незнакомые, старые и червивые грибы, у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон или на территории радиационной зоны. Собирать грибы нужно не в полиэтиленовый пакет, а в корзину.
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