За первое полугодие в Татарстане обнаружили всего 183 поддельных банкноты.

По сравнению с прошлым годом, количество поддельных денег снизилось на 77% за аналогичный период. Чаще всего в Татарстане подделывают купюры номиналом в 5000 рублей – 137 фальшивок. На втором месте расположились купюры номиналом в 1000 рублей – таких фальшивок обнаружено всего 37.

Также пресс-служба Нацбанка РТ сообщает, что за первое полугодие обнаружено 16 поддельных банкнот иностранной валюты, среди которых 15 долларовых и всего одна в евро.