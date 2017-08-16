В Риге в очередном матче Кубка латвийских железных дорог казанский «Ак Барс» проиграл уже второй раз подряд. На этот раз казанцы уступили минским динамовцам в серии буллитов.
Обидно, ведь казанцы по ходу практически всего матча вели – 2:0. Голами отметились Секач (первая результативная передача Андрея Маркова в составе «Ак Барса») и Василия Токранова. Увы, игравший в рамке ворот Тимур Билялов в третьем периоде дважды пропустил, причем последнюю шайбу – за 2,5 минуты до конца основного времени. Овертайм шайб не добавил, а в серии буллитов наши уступи 0:2 и 2:3 в итоге.
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