В первом матче плей-офф Лиги Европы футболисты питерского «Зенита» так и не смогли сдержать яростные атаки голландского «Утрехта».
Голландцы в прошлом туре выбили из розыгрыша киевское «Динамо», и в матче с «Зенитом» сразу же прижали россиян к воротам. До поры до времени голкипер Лунев, как мог, пытался сдерживать эти атаки в одиночку, но на 76-й минуте Закари Лябъярд сумел добить мяч в сетку, причем сделал это по сути беспрепятственно – 0:1. Так что Манчини есть о чем подумать перед ответной игрой в Санкт-Петербурге 24 августа.
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