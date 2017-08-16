С 12 по 15 августа в Ульяновске прошел первый международный фестиваль по национальным видам спорта стран СНГ.
В составе сборной России выступили 4 воспитанника татарстанской школы борьбы на поясах. Чемпионами в своих весовых категориях стали Габдыжалил Сулейманов, Динар Каримуллин, среди женщин - Замира Ахмедова. Серебряную медаль завоевала также Екатерина Бусова.
Также две золотые и две серебряные медали завоевали самбисты РТ. «Золота» добились Екатерина Воробьева и Татьяна Кулагина, «серебра» - Наталья Кирсанова и Дина Тимербулатова.
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