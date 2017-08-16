В составе сборной России выступили 4 воспитанника татарстанской школы борьбы на поясах. Чемпионами в своих весовых категориях стали Габдыжалил Сулейманов, Динар Каримуллин, среди женщин -  Замира Ахмедова. Серебряную медаль завоевала также Екатерина Бусова.

Также две золотые и две серебряные медали завоевали самбисты РТ. «Золота» добились Екатерина Воробьева и Татьяна Кулагина, «серебра» - Наталья Кирсанова и Дина Тимербулатова.