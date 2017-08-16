Почти 50 тысяч татарстанцев и гостей из других регионов России и зарубежья стали свидетелями сражений IV международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар», который прошел 12 и 13 августа в Спасском районе Татарстана.

Больше площадок, участников и зрителей

Популярность мероприятия в этом году подогревалась еще и впервые проводимым в рамках фестиваля Гран-при Европы по историческому средневековому бою среди клубных команд 5 на 5, а также турниром на «Кубок Донжона». Получив статус международного, мероприятие привлекло массу туристов, желающих посетить объект всемирного наследия ЮНЕСКО город Болгар именно в дни проведения фестиваля.

И ожидания посетителей были оправданны. Организаторы, в числе которых Государственный комитет РТ по туризму, администрация Спасского муниципального района, Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, к наплыву туристов подготовились основательно. Информационные пункты, где девушки отвечали на любой каверзный вопрос посетителей, были разбросаны по всей территории древнего Болгара. Интерактивных площадок тоже по сравнению с прошлыми фестивалями увеличилось - их стало 12.

Широкая география участников, прибывших из 30 регионов России и 8 зарубежных стран - Франции, Чехии, Молдовы, Украины, Израиля, Эстонии, Казахстана, Беларуси, поставила своеобразный рекорд и по числу реконструкторов: их на фестиваль приехало почти 600. А самое главное новшество - вокруг ристалища появились трибуны. Пока, правда, с одной стороны. И хотя билеты на них достались не всем желающим, например, в субботу они разошлись буквально за считанные минуты, никто не расстроился, ведь, обступив ристалище, как в прежние годы, за зрелищем можно было наблюдать сколько душе угодно. Правда, только стоя… А самые догадливые забирались на руины Соборной мечети.

Все на ристалище! Первое слово на торжественной церемонии открытия фестиваля предоставили заместителю премьер-министра Республики Татарстан Василю Шайхразиеву. Приветствуя зрителей, он отметил, что Болгар известен не только тем, что более тысячи лет назад именно здесь добровольно приняли ислам, но и как объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который ежедневно посещают паломники. «Здорово, что оргкомитет и руководство района в таком сложном календаре нашли время и позволили организовать великолепный фестиваль», - подчеркнул Шайхразиев. С приветственными речами выступили председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ», заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва от РТ Марат Бариев, глава Спасского муниципального района Татарстана Камиль Нугаев, заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан - руководитель секретариата Государственного Советника Республики Татарстан Олег Глебов и другие официальные лица.

Конечно же, главной площадкой мероприятия стало ристалище, к которому на протяжении всех двух дней фестиваля не ослабевало внимание зрителей. Здесь прошли самые зрелищные турниры: массовые бои-бугурты, конные и боевые сражения. Отборочные поединки могли понаблюдать самые любопытные, попав на территорию исторического лагеря, где и проживали участники фестиваля. И поверьте, оно того стоило!

Сами же бои на ристалище проводились в три этапа. Первый представлял собой битву на поражение, когда проигрывает та команда, участники которой раньше всех оказываются на земле. Второй этап - война за знамя. Тут у соперников стояла задача либо победить противника, положив на землю всех членов его команды, либо захватить знамя и переместить его на свою сторону. И третий - битва за короля, которого выбирали в каждой команде, чтобы защитить от нападок противника любыми способами. Участникам удавалось не только победить, но и рассмешить зрителей своей игрой. В то же время все было по-настоящему: бои велись по бугуртным правилам, то есть в полный контакт, запрещались удары на слом, в открытые части тела, разрешались удары одноручным и двуручным оружием.

В перерывах между боями участники с удовольствием позировали всем желающим с фотокамерой. Ведь другой возможности вернуться в эпоху рыцарей и титановых доспехов у нас попросту нет… А тут, как говорится, можно заодно и Болгар посмотреть, и сделать фото на память. Сами реконструкторы охотно делились рассказами о своей амуниции. Например, представитель клуба исторической реконструкции «Берн» Александр Муштаков рассказал нам про такую деталь одежды, как бригантина. И признался, что занятие исторической реконструкцией вовсе не дешевое. «Мой сегодняшний костюм я заказал у кузнеца, а стоит он порядка 120 тысяч рублей. Конечно, если делать самому, обойдется дешевле. А так только латные титановые голени в обмундировании солдата наемной швейцарской пехоты, коим я являюсь, стоят порядка 27 тысяч… Сам шью кожаную обувь, сумки. Реконструкция - мое хобби, что помогает выплеснуть негативную энергию от быта, работы. Даже жена говорит: «Когда тебя побьют, ты такой добрый домой приходишь...»

Наравне с мужчинами боролись и 4 женские команды. Женская сборная Fire birds состоит из трех представительниц прекрасного пола из Праги, Кирова и Москвы. Как рассказала член команды Ольга Ли из московского клуба «Буян», девушкам разрешили участвовать в подобных соревнованиях относительно недавно: два года назад состоялся женский дебют на «Битве наций» - чемпионате мира по средневековым боям, где специально были придуманы женские номинации. Например, на фестивале команда Ольги участвует в номинации «3 на 3». Девушки признаются: хотя соревнования не имеют статуса официального вида спорта, как на Украине, интерес именно к женским боям - и участников, и зрителей - растет из года в год. Чтобы показать себя в хорошей форме - амуниция из титана, каленого железа весит около 20 кг, из стали доходит до 30 кг - девушки постоянно занимаются в тренажерном зале, единоборствами, боксом, фехтованием. Костюмы шьют сами или заказывают в мастерских. Ольга призналась: в Болгаре она впервые, огромная площадка, выделенная для фестиваля, ее просто потрясла, как и организаторские моменты.

Отличную организацию фестиваля отмечали и посетители мероприятия. Нареканий у тех, с кем мы пообщались, практически не было. Единственное, что смущало: несмотря на большое число биотуалетов, огромной популярностью все же пользовались стационарные клозеты. Очередь к ним, кажется, не кончалась на протяжении всего дня. Учитывая число посетителей, организаторы предусмотрели и достаточное количество урн для мусора, однако, по нашим наблюдениям, к середине дня они уже были заполнены. Огорчило и то, что особо несознательные стали бросать мусор на газоны.

Мастер-классы: и научиться, и себя показать

Для полного погружения в атмосферу средневековья XIV - XV веков на волжских просторных берегах древнего Болгара разместились уникальные площадки с мастер-классами и исторической кухней. Усевшись на скамейки под шатрами, можно было смастерить не одно украшение своими руками - начиная от брошки из ткани и заканчивая сережками из закаленного стекла.

У мастерицы по изготовлению стеклянных изделий Натальи Плетневой из Березняков, что в Пермском крае, от покупателей на ярмарке художественных промыслов не было отбоя - пользовались спросом и сережки, и кулоны, и тарелки, и небольшие разноцветные фигурки животных. Красота, да и только! Наталья говорит, что приехала на фестиваль впервые и очень довольна организацией.

Пока одни гости делали брошки из ткани под чутким руководством мастерицы Гульнары из Уфы, другие ожидали своей очереди в гончарной мастерской. А еще можно было попробовать себя в роли мастера кожевенных дел, ювелира, ткача, кузнеца…

На интерактивной площадке боевых машин гости соревновались в меткости, стреляя из таких орудий, как требушет, альбариста и катапульта. В лучно-арбалетном тире, расположившемся неподалеку, от желающих пострелять тоже не было отбоя. Экзотикой стала для многих средневековая пыточная, где взору зрителей были представлены различные инструменты дознания и казни. Факел, колодки, кандалы, топор… Впечатлила клетка, в которой могли и пытать, и, продержав пару-тройку дней, казнить.

В лагере Волжской Булгарии возле юрт мы встретили семейную пару из Намибии. Абдурахман Мухаммед, аспирант энергоуниверситета, вместе с женой Сукаинэ Ахмед приезжает на фестиваль уже во второй раз. Говорит, здесь можно окунуться в древнюю историю города, почувствовать национальный колорит в еде и одежде. Одним словом, будто оказаться на съемках исторического фильма.

Виктория и Нинель приехали из Казани в составе своих многочисленных семей. Говорят, праздник удался, жаль только, что на трибуны так и не удалось попасть из-за дороговизны билетов. За 2 часа зрелища на всю их компанию из 10 человек пришлось бы выложить 4 тысячи рублей. Накладно, однако… Гостья из Уфы Зульфия тоже разделяет их мнение и предлагает организаторам в следующем году снизить входную плату на трибуну. Например, сделать ее от 100 рублей. В Болгаре женщина первый раз, она просто в восторге от речного порта, достопримечательностей и международного уровня экскурсионного обслуживания в музеях. Зульфия приехала на фестиваль вместе с сестренкой из Бугульмы и специально подгадала дату поездки так, чтобы совместить посещение музеев Болгара с фестивалем. И не пожалела, купив на ярмарке народных промыслов в память о поездке татарские сережки.

Кстати

Победителем Гран-при чемпионата Европы по историческому средневековому бою клубных команд 5 на 5 стал российский клуб «Берн».

P.S. Как рассказал журналистам глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, соглашение с российским отделением Ассоциации средневекового боя о проведении чемпионата Европы по средневековому историческому бою было подписано в конце мая - июне этого года. Организация мероприятия показала, насколько готов Болгар к проведению чемпионатов мирового уровня и что шансы на проведение турнира «Битвы наций» у города все же есть.