Овен

В любых делах не следует полагаться только на интуицию. Не исключено, что в вашу жизнь вдруг вернется прошлое. И тогда у вас возможны благоприятные перемены в социальном статусе и материальном положении. Сложными окажутся вопросы личной жизни.

Телец

Никакой импровизации и фантазий - сейчас только трезвый расчет и логика в делах! Непроверенная информация может привести к обидным потерям. А вот деловое предложение, которое поступит вам в конце недели, можно и нужно смело принимать!

Близнецы



Отношения с окружающими ровные; в семье - мир и полное взаимопонимание. Вы избавитесь от тревоги за свое будущее. Однако не исключен обман со стороны человека, которому полностью доверяли. Возможна судьбоносная встреча, способная изменить вашу жизнь.

Рак

На этой неделе не исключен вещий сон - он поможет вам найти выход из запутанной ситуации на работе. Беспокойство начала недели сменится надеждой на лучшее. Надо только внимательно следить за знаками судьбы и доверять своему внутреннему голосу.

Лев

Финансовое положение стабильное. Пришло время реализации вашего давнего замысла, поскольку вам откроется новый взгляд на казавшуюся понятной и привычной ситуацию. При этом удастся хорошо помочь человеку, который вам сейчас очень дорог.

Дева

Не действуйте в одиночку - только с помощью других вам удастся сдвинуть с мертвой точки главное дело этой недели. И хотя, возможно, вы кое-что потеряете, но кое-что и приобретете. Семейный праздник в выходные будет способствовать примирению отцов и детей.

Весы

Ваша растерянность в делах вскоре сменится твердым желанием самостоятельно разобраться в причинах того, почему на вашем пути одно препятствие встает за другим. Вам удастся распутать сложный клубок взаимных обид и претензий с дальними родственниками.

Скорпион

Самым сложным днем недели может стать для вас четверг. Лучше не заниматься решением финансовых вопросов. Обратите внимание на человека, который уже долгое время постоянно находится около вас: не исключено, что он сможет помочь вам наладить вашу личную жизнь.

Стрелец

На работе назревают крутые перемены. Вам не стоит этого бояться, поскольку лично для вас все сложится более чем благополучно. Увы, козней завистников и недругов при этом все-таки не избежать. Может исполниться ваше желание обрести нового друга.

Козерог

Вам придется обращать особое внимание на мелочи, поскольку каждая из них может как навредить, так и помочь. Середина недели, возможно, принесет неожиданное событие. Новые знакомства могут привести к негативным последствиям, так что будьте сдержанны в общении.

Водолей

Ситуация на работе окажется неспокойной. Но не стоит паниковать: вам удастся держать все под контролем. Не исключено, что придется решиться на смелый шаг или же открыто высказать свое намерение. Окружающие это оценят и вас поддержат, и семья станет тихой гаванью.

Рыбы

Понадобится немало усилий, чтобы перетянуть на свою сторону человека знающего, опытного и очень полезного в вашем деле. Не исключено, что для этого придется кое-в чем уступить. Поверьте, это того стоит! Да и домашние будут весьма довольны грядущими переменами.