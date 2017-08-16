Я работаю бухгалтером на маленькой семейной ферме. Хочу уточнить, как необходимо представлять отчетность в Пенсионный фонд РФ - в бумажном или электронном виде?

Резеда



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, ежемесячную отчетность необходимо представлять в территориальные органы ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Обращаем внимание, что сведения представляются о каждом работнике, с которым заключен трудовой договор.

Отчеты могут представляться как в письменной, так и в электронной форме и должны содержать следующие сведения о сотруднике:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;

2) фамилия, имя, отчество;

3) идентификационный номер налогоплательщика.

За непредставление в установленный срок либо представление неполных или недостоверных сведений к страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей за каждого сотрудника.

Форма отчетности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда.