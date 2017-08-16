Умер сосед, не дожив до выхода на пенсию 5 месяцев. Родственников у него нет. Скажите, кто сможет получить его пенсионный капитал?

Артем



Если застрахованное лицо не доживает до назначения пенсии, его пенсионные накопления могут получить правопреемники - супруга, дети, родители (первая очередь). Если их нет или они отказываются от выплаты, право переходит к братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам (вторая очередь).

Для получения пенсионных накоплений необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства или в НПФ, если умерший гражданин при жизни передал ему право управлять своими накоплениями.

Подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев с даты смерти. В случае истечения полугода восстанавливать срок придется в судебном порядке.