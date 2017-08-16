Вот незаметно и подкрался он, мой пенсионный возраст. Все понимаю, но не могу заставить себя пойти в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии и сесть в очередь рядом с бабулечками. Можно сделать это заочно, отсрочив личный визит в ПФР?

Марина



Конечно, можно. Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, есть современный способ обращения за назначением пенсии, который позволит вам обойтись без личного визита в клиентскую службу Пенсионного фонда. Достаточно лишь иметь под рукой компьютер и выход в интернет. После того как кадровая служба вашего страхователя заблаговременно представит в ПФР электронные образы ваших документов и возможные ошибки в них будут исправлены и доработаны, вы можете направить заявление о назначении пенсии через «Личный кабинет гражданина». Это заявление направляется не ранее чем за месяц до наступления права на установление пенсии (до достижения общеустановленного возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет). При подаче заявления вы можете указать свои контактные данные (номер телефона или адрес электронной почты) на тот случай, если специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения.

Напоминаем, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Чтобы получить их, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно со страницы Пенсионного фонда www.pfrf.ru, перейдя на сайт государственных услуг по ссылке в «Личном кабинете гражданина», а подтвердить учетную запись можно в любом территориальном управлении Пенсионного фонда или МФЦ.