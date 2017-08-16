Так сложилась жизнь, что я много лет официально нигде не работал. Официально устроился в фирму только 5 лет назад. В этом году мне исполняется 60 лет. Какую пенсию мне назначат?

Ильшат Абдуллович



В управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани нам пояснили, что в 2017 году всем уходящим на пенсию понадобится минимум 8 лет страхового стажа и 11,4 балла.

С 2015 года пенсионной формулой поставлены два жестких условия, при которых может быть назначена страховая пенсия, - определенное количество лет стажа и баллов.

Федеральным законом «О страховых пенсиях», вступившим в силу с 2015 года, предусмотрено поэтапное увеличение ключевых элементов пенсионной формулы - до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году. Ежегодно обозначенные параметры будут изменяться, и гражданину, который собирается на пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

При назначении страховой пенсии и расчете ее суммы количество накопленных баллов умножается на стоимость одного балла в году назначения пенсии. С 1 апреля 2017 года сумма одного балла равна 78,58 рубля.

Если показателей не хватит, назначение пенсии отодвинется на 5 лет. А вместо страховой пенсии будет назначена социальная, сумма которой часто меньше прожиточного минимума. Но в таком случае гражданину производится федеральная социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Сервис предоставляет возможность получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, которой располагает ПФР.