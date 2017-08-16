Средства материнского капитала изначально были направлены на формирование накопительной части пенсии. Можно ли их вернуть, чтобы направить деньги на образование детей?
Оксана
Уважаемая Оксана, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, если вы сначала решили направить средства материнского капитала на формирование накопительной части своей пенсии, то в будущем можете отменить свое решение. В этом случае необходимо представить заявление об отказе в Пенсионный фонд РФ. Главное - успеть сделать это до назначения пенсии.
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