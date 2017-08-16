Уважаемая Оксана, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, если вы сначала решили направить средства материнского капитала на формирование накопительной части своей пенсии, то в будущем можете отменить свое решение. В этом случае необходимо представить заявление об отказе в Пенсионный фонд РФ. Главное - успеть сделать это до назначения пенсии.