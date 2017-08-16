Хотелось бы узнать ответ на актуальный для меня вопрос: кто может получать выплаты по уходу за инвалидом и как период ухода отражается на трудовом стаже человека?

Алия



Уважаемая Алия, специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что компенсационная выплата устанавливается неработающему гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином (инвалидом 1-й группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет), независимо от их совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину.

Также ежемесячная выплата за уход устанавливается родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1-й группы, в размере 5500 рублей. Всем другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 1-й группы с детства, размер выплаты составляет 1200 рублей.

Компенсационная ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган ПФР, производящий назначение и выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных балла за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.