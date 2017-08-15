В Казани в отделение токсикологии городской клинической больницы №7 поступили 12 пациентов после укуса гадюки - самой распространенной ядовитой змеи на территории нашей страны.



Состояние пострадавших врачами оценивается как стабильное. Все они обратились за помощью своевременно. В противном же случае укус гадюки мог обернуться страшными последствиями, к примеру, почечной недостаточностью.

- Десять человек среди двенадцати пострадавших - это женщины. Они были укушены гадюками на полях и лугах в процессе сбора ягод и грибов. Существует даже такая тенденция, что женщин змеи кусают за руку, а мужчин - за ногу. Состояние всех пациентов стабильное. К счастью, никаких тяжелых осложнений или тем более летальных случаев не было. Все пострадавшие обратились за медпомощью вовремя - в первые 3 - 4 часа с момента укуса, - рассказывает «КВ» главный внештатный токсиколог Минздрава РТ, и. о. завотделения токсикологии 7-й горбольницы Алия Насибуллина.

- Много споров по поводу жгута. Накладывать его после укуса змеи или все-таки нет?

- Ни в коем случае не нужно отсасывать яд змеи, прикладывать холод, накладывать жгут или делать разрезы на месте укуса. Все это лишь усложняет нашу работу. Тот же жгут нарушает кровообращение в пораженной ткани и может вызвать гангрену и последующую ампутацию конечности. К счастью, сейчас пациенты приезжают к нам более осведомленные и подготовленные к лечению.

- Есть еще один излюбленный «народный» способ лечения, применяемый после укуса змеи, - алкоголь. Насколько это верно?

- Пить любые спиртные напитки также категорически запрещается. Хочу обратить внимание еще на один момент: нельзя прижигать место укуса. Это приведет к нагноению. Зубы змеи достаточно длинные, и яд проникает глубоко в ткани.

- А как тогда правильно оказать первую помощь при укусе змеи?

- Во-первых, необходимо обездвижить укушенную конечность. Яд гадюки распространяется по лимфе, поэтому любые движения, мышечные сокращения ускоряют его распространение в организме. Во-вторых, важно употребить как можно больше жидкости, чтобы снизить концентрацию яда. В-третьих, следует принять антигистаминные препараты. Ну и, конечно же, надо срочно доставить пострадавшего в больницу или вызвать скорую. Вовремя и правильно оказанная медпомощь спасет от потери конечности, почечной недостаточности, некроза тканей, нарушений свертывания крови и других возможных последствий.

- Что испытывает человек после укуса гадюки?

- В первые минуты после укуса человек ощущает боль и жжение на месте пораженного участка. Далее появляются отек, покраснение, слабость, головокружение. Через 30 - 40 минут понижается артериальное давление, учащается сердцебиение, возможны затруднение дыхания, нарушение речи, тошнота, рвота.

- Как можно обезопасить себя от укуса гадюки?

- Существуют два важных правила, которые могут предотвратить большинство случаев укуса. Первое - направляясь в лес на сбор грибов, ягод или даже на обычную прогулку, надевать штаны из плотной ткани и заправлять их в высокую обувь. Второе - высокие заросли травы раздвигать и исследовать не руками, а палками. Помните, что гадюку можно встретить как в гнилых пнях, между камнями, за лежачими стволами деревьев, так и у кромки воды.