В любом возрасте важно беречь зрение. Одним из серьезнейших заболеваний глаз считается глаукома. Об этом грозном недуге мы беседуем с врачом-офтальмологом высшей категории ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Ириной Базаровой.



- Ирина Анатольевна, что это за болезнь - глаукома?

- Это хроническое прогрессирующее заболевание глаз. Основным признаком глаукомы является повышение внутриглазного давления. Оно может привести к повреждению зрительного нерва и сетчатки. Без лечения зрение необратимо снижается, вплоть до слепоты. Существуют разные виды глаукомы. Примерно в 70% случаев встречается открытоугольная глаукома. Она протекает бессимптомно. О своем заболевании человек часто узнает случайно: при подборе очков, профилактическом осмотре, либо, закрыв один глаз, обнаруживает ухудшение зрения второго. Другой вид глаукомы - закрытоугольная. Эта форма заболевания заявляет о себе приступом. Появляется боль в глазу, отдающая в висок. Глаз краснеет, глазное яблоко становится плотным на ощупь, появляются туман перед глазом и радужные круги при взгляде на источник света.

- С чем связано повышение внутриглазного давления?

- Глаз человека устроен так, что для его нормального функционирования в нем должно поддерживаться определенное давление внутриглазной жидкости. Жидкость вырабатывается в глазу постоянно, она предназначена для снабжения питанием и кислородом внутренних структур глаза. Отток этой жидкости осуществляется в кровеносные сосуды через сложную дренажную систему глаза. В норме выработка и отток жидкости сбалансированы. А если жидкости вырабатывается больше, чем выводится, то увеличивается внутриглазное давление.

- Зависит ли заболеваемость глаукомой от возраста?

- Глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но распространенность заболевания значительно увеличивается с возрастом и достигает максимума в пожилом и старческом возрасте. Поэтому людям с 40 лет необходимо один раз в год обязательно проходить профилактическое обследование у офтальмолога. Существует ряд факторов, повышающих вероятность развития болезни. Это наличие глаукомы у ближайших родственников, сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, близорукость (особенно высокой степени), длительное применение гормонов.

- Как обнаружить первые признаки глаукомы?

- Самому обнаружить у себя глаукому невозможно. Диагноз основывается только на данных о состоянии глаза: это осмотр глазного дна, измерение внутриглазного давления, исследование полей зрения, а также результаты специальных проб, которые может провести только офтальмолог.

- В чем заключается лечение?

- К сожалению, глаукому вылечить невозможно. Чтобы состояние не усугублялось, прежде всего нужно нормализовать внутриглазное давление. Основа лечения - это капли, которые регулярно закапываются на протяжении всей жизни и назначаются только врачом-офтальмологом. Самолечение недопустимо. Капли не улучшат зрение, но помогут сохранить то, что имеется на сегодняшний день. Когда капли малоэффективны, прибегают к лазерному лечению, а порой и к хирургическому. Все решается индивидуально.

- Какой образ жизни должны вести люди с глаукомой?

- Самый обычный, не отличающийся от образа жизни здоровых людей. Можно смотреть телевизор, читать при ярком освещении. Не рекомендуется носить свитера с узким горлом, тесные воротники и галстуки. Можно работать столько, сколько позволяет общее состояние здоровья. Нежелательны ночные дежурства и работа в условиях постоянной вибрации.