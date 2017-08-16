Недавно жителям Татарстана была презентована новая категория в государственной информационной системе «Народный инспектор» - «Использование телефона во время движения».



Первые 180 уведомлений поступили в государственную информационную систему «Народный инспектор» по категории «Использование телефона во время движения», которую ввели в систему в июне текущего года, сообщает сайт Министерства информатизации и связи РТ.

Заявки посылают не только жители крупных городов республики, которые активно используют мобильное приложение «Народный инспектор», но и таких городов, как Арск, Бугульма, Зеленодольск, Азнакаево, Заинск, Елабуга. Фиксируют нарушения, как правило, пассажиры, проезжающие на автомобилях, из окон бокового и заднего вида, а также из общественного транспорта.

Согласно статье 12.36.1 КоАП РФ использование телефона во время движения транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Но любителей поговорить за рулем, написать сообщение в соцсети или даже посмотреть ролик в планшете меньше не становится. И это несмотря на доказанный специалистами факт: во время разговора по телефону и использования мессенджеров у водителя снижается реакция, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге.

В настоящее время рассмотрено 106 из 180 заявок, 26 были отклонены УГИБДД МВД по РТ в связи с отсутствием состава административного правонарушения. ГИС «Народный инспектор» принимает уведомления по 15 категориям. За все время работы системы рассмотрено уже более 90 тыс. заявок.

Напомним предъявляемые требования по новой категории. На видео, загружаемом пользователем в систему, следует обязательно зафиксировать государственный номер автомобиля нарушителя, движение автомобиля в момент нарушения, факт нарушения - нарушитель пользуется телефоном без применения специального технического устройства, позволяющего разговаривать по телефону без использования рук.