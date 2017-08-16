В России XVI века царю Ивану Грозному пришлось ввести смертную казнь за чрезмерность во взятках. В Западной Европе нравы были помягче, но и там даже знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу пришлось бы несладко, доведись ему распутывать следы преступлений коррупционерных дел мастеров уже наших дней. Использовать дедукцию как главный метод расследования решили по его примеру и в детском оздоровительном лагере «Заречье», что под Казанью.



Дело в том, что здесь была предпринята попытка покуситься на честность как вожатых, так и их подопечных - детей самого разного возраста. Правда, только в формате квест-игры под интригующим названием «Шерлок Холмс ведет расследование». Но игра игре рознь, вот и в этом квесте речь пошла о вещах серьезных и принципиальных.

Например, о конфликте интересов. В нашем коррупционном случае - это когда личная заинтересованность госслужащего вступает в противоречие с законными интересами граждан, нанося им ущерб.

А что такое кумовство? Это форма фаворитизма, когда должностное лицо при исполнении полномочий отдает предпочтение родственникам или друзьям во вред правилам и законам.

Нелишним будет и знать о том, что штраф, оказывается, это узаконенное наказание за правонарушение. Как правило, происходит в виде денежного взыскания в пользу государства, которое назначается за совершение проступка.

В ходе квеста вспомнили и о верном спутнике многих коррупционеров - рэкете. Этот подзабытый термин из лихих 90-х означает незаконное, производимое путем угроз и шантажа вымогательство денег от предпринимателей со стороны преступных элементов, рэкетиров.

Вот таковы они, юридические формулировки таких явлений нашей повседневной российской действительности, как вымогательство и взятка. Не обусловленные правом, не предусмотренные законом требования передачи денег, имущественных ценностей, сопровождаемые разного рода угрозами и обманом со стороны вымогателей.

Кстати, а что означает сам термин «коррупция»? Напомним, это использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству.

Впрочем, один из ребят назвал коррупцию просто и емко: «гниль общества». Вот такое оно, мнение прямого и бескомпромиссного поколения юных.

Не поставили в тупик детей и другие каверзные вопросы героев Конан Дойля - Шерлока Холмса, доктора Ватсона, мистера Лейстрейда и Мэри Мортсен. Например, из какого дерева на Руси делали фальшивые печати, а впоследствии и монеты? Ответ: липа! А у какого животного деньги всегда с собой? Ответ: свинья, у которой есть пятачок.

Кроме того, участники квеста по ходу игры рисовали плакаты со своим видением взрослой проблемы коррупции и даже сочинили стихи для скорейшей разгадки тайны детективной игры.

Все четыре отряда «Заречья» дружно и сообща справились с главной задачей квеста - расследование позволило восстановить честность на всей территории оздоровительного лагеря.

А помогли им в этом организаторы квеста - участники молодежной общественной организации «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Аппарата Президента РТ и Исполнительного комитета г. Казани.

Кстати, название игры - «Шерлок Холмс ведет расследование» - взято не случайно.

- Тема героя романов Конан Дойля сыщика Шерлока Холмса благодаря сериалу и книгам сейчас очень популярна среди молодежи. Поэтому мы решили влиться в эту струю молодежного тренда и создать игру на такую серьезную тему, как борьба с коррупцией, с помощью знакомого всем персонажа, - рассказывает руководитель республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать - не взять!» Алла Абросимова. - Согласитесь, получилась история, хотя отчасти и сказочная, с вымышленными писателем героями, но поучительная, познавательная и в наши дни.

К словам молодежного лидера добавим, что это уже не первый подобный квест, серия «шерлокхолмовских» игр состоялась нынешним летом во многих детских оздоровительных лагерях Татарстана. Как отмечают организаторы, основная цель этих мероприятий - воспитание у детей и молодежи таких качеств, как честность, добросовестность, а также формирование антикоррупционного мировоззрения.

В одном из заданий квеста участникам команд нужно было продемонстрировать поговорки и пословицы, связанные с этим «гнилым» явлением. Например, «Рука руку моет, и обе белы живут». Или вот еще такую народную мудрость: «Рыба гниет с головы».

- Правильно, это действительно так, - убеждена старшеклассница Екатерина Попова. - Искоренение коррупции нужно начинать с самого верха. Если мы будем бороться только с мелкими случаями низового уровня - с так называемыми главными взяточниками - учителями, врачами и гаишниками, то ничего не изменится. Как люди давали взятки, так и будут. Нужно начинать с верхушки властных структур, подавать пример на самом высоком уровне, а потом уже идти «вниз». Вот тогда люди увидят и убедятся: вот она, настоящая борьба с коррупцией. И реальные дела поддержат.