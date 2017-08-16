В столице РТ с 19 по 23 августа пройдет XI литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». Впервые вручение премии «Звездный билет» состоится в театре имени Галиаскара Камала. Случится это событие 21 августа, сообщили на аппаратном совещании в мэрии города.



Во время фестиваля пройдет свыше 30 творческих встреч и кинопоказов. Из именитых гостей ожидаются Александр Кабаков, Евгений Попов, Александр Переверзин, Шамиль Идиятуллин, Владислав Отрошенко, главный редактор журнала

«Октябрь» Ирина Барметова, академики Российской академии художеств Нателла Тоидзе и Борис Мессерер, а также режиссеры Вадим Абдрашитов и Евгений Цымбал.

Впервые в фестивале «Аксенов-фест» будут участвовать гости из Китая и Швеции - доктор филологических наук, профессор, заведующий отделением русской литературы Института зарубежной литературы Академии общественных наук Китая, президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы Лю Вэньфэй и композитор Элиас Файнгерш.

«Аксенов-фест-2017» пройдет под девизом «Аксенов без цитат», то есть прямого цитирования писателя в фестивальные дни не будет. Все участники (а это литераторы, поэты, композиторы) продемонстрируют зрителям свое видение творчества Василия Аксенова.

- Время летит неумолимо, и фестиваль разменял второй десяток лет, - говорит мэр Казани Ильсур Метшин. - За 11 лет появились в нем новые имена, новые фигуры. «Аксенов-фест» открыл миру, читателям много звезд и звездочек за эти годы. Сегодня они уже блистают на российском небосклоне и за рубежом. С нашей стороны необходимо сделать так, чтобы как можно больше горожан, почитателей таланта писателя посетили фестивальные мероприятия.

К слову, вход на них будет бесплатным, но количество мест ограниченно, поэтому лучше всего заблаговременно забронировать себе бесплатные билеты на все встречи и выступления. Сделать это можно по телефону Центральной городской библиотеки на улице Вишневского.

Фестивальные площадки будут организованы в Доме-музее Василия Аксенова, кинотеатре «Мир», «Шаляпин Палас Отеле», Музее Константина Васильева, Центральной городской библиотеке на улице Вишневского, сквере Аксенова, Союзе писателей Республики Татарстан, театре имени Галиаскара Камала и камерном театре «Сдвиг».

Откроется фестиваль накануне 85-летнего юбилея Василия Аксенова. Премьерой «Аксенов-феста» станет презентация книги Бориса Мессерера «Промельк Беллы», посвященной 80-летию поэтессы Беллы Ахмадулиной.

Главное событие «Аксенов-феста» в этом году пройдет 21 августа в театре имени Галиаскара Камала, где будут объявлены победители премии «Звездный билет - 2017». В этом году помимо номинации «Литература» добавилось направление «Музыка».

Кульминационное завершение фестиваля пройдет 22 августа в сквере Аксенова. В этот день там состоится открытие арт-объекта «Читать в саду». Это подарок жителям Казани от друзей Василия Аксенова. Скульптурная композиция из бронзы представляет собой три именных стула. Также в сквере пройдет литературно-музыкальный концерт с участием джазовых коллективов, а в кинотеатре «Мир» состоятся открытые кинопоказы документальных и художественных фильмов, творческие встречи с режиссерами.