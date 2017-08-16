В стране средний показатель доли на рынке нелегального алкоголя составляет до 55%, что в общей сложности соответствует примерно 1 миллиарду литров. В то же время в Татарстане на долю контрафакта, по оценке экспертов, приходится 20 - 30%. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов. По его мнению, причина процветания нелегальной торговли алкоголем кроется в низких доходах населения.



По словам Жаудата Ахметханова, черный рынок алкоголя напрямую бьет по экономике республики, но главный вред от него заключается в ином. В прямой зависимости от этого явления находится другой показатель - количество отравлений алкоголем населения. В 2017 году от них скончались 172 человека. В основном это безработные, которые, по выражению спикера, пьют что попало.

Эффективным средством борьбы с незаконным оборотом алкоголя является система «Народный контроль». При этом граждане, проявляющие бдительность и сообщающие о точках продажи алкоголя в ночное время или в не предназначенных для этого местах, могут рассчитывать на материальное поощрение. В общей сложности за 2017 год в Татарстане за подобные сообщения населению было выплачено 412 тысяч рублей. При этом максимальная сумма выплаты для одного человека составила 93 тысячи рублей.

Жаудат Ахметханов рассказал и о нарушениях особого режима продажи алкоголя, введенного на время недавно проводимого Кубка конфедераций по футболу. Несмотря на недвусмысленный запрет, некоторые точки продолжали работать - всего Госалкогольинспекция РТ выявила 21 такой случай.

Другой спикер встречи - исполняющая обязанности начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по РТ Ольга Фомичева, рассказала об опасностях, связанных с употреблением бахчевых культур. По ее словам, отравлений нитратами опасаться не стоит - сейчас арбузы и дыни уже зрелые. Однако следует опасаться инфекционных заражений, потому не нужно покупать уже разрезанные бахчевые. Кроме того, следует соблюдать несколько правил. Во-первых, не покупать на стихийных рынках, где продукты не проходят контроль качества. Во-вторых, арбузы и дыни должны правильно храниться - не лежать на земле и не оставаться ночью на улице. Также стоит осведомиться о наличии у продавца медицинской книжки.