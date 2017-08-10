Если участок земли небольшой, а хочется выращивать на нем множество разных культур, то можно сэкономить место на плодовых деревьях. Например, вместо нескольких яблонь разных сортов попытаться вырастить одно дерево, с которого можно получить разносортный урожай. О том, как это сделать с помощью прививки, рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.



Как вас теперь называть?

Согласно новому закону о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве отныне будут действовать две формы товарищества: садоводческое и огородническое. Значит, в ближайшее время нам предстоит решить: кто же мы на самом деле?

Как садовые, так и огородные участки предназначены для отдыха и ведения сельского хозяйства для собственных нужд. Но существенное отличие есть: на садовых участках можно строить жилой или садовый дом, а на огородных наделах разрешены только некапитальные постройки. Скорее всего, большинство собственников причислит себя к клану садоводов. А значит, часть земли занимает дом. Старые домики по возможности перестраиваются, площадь их обычно увеличивается.

Есть проблема

Для капитального строительства требуется свободное место, которого катастрофически не хватает. Как правило, на участках любителей растут яблони, груши, вишни и сливы разных сортов. А что если потеснить эти деревья и, взяв по веточке от каждого, создать четыре дерева-сада.

Теория

Прививка - это перенесение части ветки (черенка) или даже почки (глазка) одного растения на другое для их сращивания между собой. То растение, которое прививают, называют привоем, а то, на которое прививают, - подвоем. Срок проведения - время активного сокодвижения, то есть период от набухания почек до активного роста побегов растений. Способов проведения прививки несколько: копулировка, прививка в расщеп, прививка за кору.

В нашем регионе прививку глазком - окулировку - выполняют во второй половине лета: приблизительно с третьей декады июля до середины августа. В этом году большинство жизненных процессов наших садовых питомцев сдвинулись на две недели, так что у нас еще есть шанс заложить основу своего дерева-сада.

Важный момент

Комбинации могут быть разные. На войлочную вишню прививают сливу и персик. На аронию (черноплодную рябину) и иргу - грушу. Яблоня и груша при прививке совмещаются плохо. Теоретически на одно дерево можно прививать сколько угодно сортов, но достаточно ограничиться шестью-семью. Каждая операция увеличивает опасность занесения инфекции, от которой может погибнуть все дерево.

«Сборные» деревья можно «строить», взяв за основу устойчивые сорта или местный сорт народной селекции. Летние сорта имеет смысл размещать в кроне летних перепрививаемых деревьев, осенние и зимние сорта - соответственно. Другое важное условие - подбор сортов по силе роста и сходству формы кроны.

Несоблюдение этих требований приводит к разбалансировке биологических процессов в растении, затрудняет проведение профилактических и защитных мероприятий. Ученые-селекционеры предлагают такие комбинации летних сортов: Мелба, Белый налив, Орловим, Чудное; осенних: Бельфлер-китайка, Орловское полосатое, Коричное новое, Штрейфлинг, Братчуд, Апорт; зимних: Богатырь, Синап орловский, Северный синап, Россошанское полосатое, Уэлси, Строевское, Славянка (Мичурина), Имрус. Принцип подбора и группирования сортов важен и для других культур.

Превращать в дерево-сад можно как молодые, так и старые деревья. Достаточно на «ветеранах» за год до перепрививки провести сильную обрезку кроны.

Хоть одним глазком

Окулировка плодовых деревьев (прививка почкой или глазком) применима практически ко всем породам плодовых деревьев. Этот способ достаточно прост, эффективен и доступен даже начинающим садоводам. Глазки, как правило, хорошо приживаются, ранки быстро зарастают.

Подготовку к летней прививке начинают за несколько дней, в течение которых подвои хорошо поливают, почву возле них рыхлят. В результате в тканях растений усиливается сокодвижение, обеспечивающее более легкое отставание коры.

В день прививки очищают штамбики от пыли и тщательно обтирают чистым куском ткани, смоченной водой. Черенки срезают в день окулировки со здоровых урожайных деревьев, на которых заранее выбирают крепкие вызревшие 25 - 30-сантиметровые побеги с хорошо сформированными почками.

Для прививки потребуется специальный максимально острый окулировочный нож, оснащенный косточкой на противоположном от лезвия конце.

Алгоритм действия

Черенок зажимают в левой ладони верхушкой к себе, нож располагают перпендикулярно ему на 1,5 - 2 см ниже почки, после чего проделывают в этом месте поперечный разрез коры. Затем нож перемещают примерно на 1,5 - 2 см выше почки и, равномерно заглубляя лезвие, плавно доводят его до уровня почки. Дойдя до этого места, положение ножа немного меняют, мягко врезаясь лезвием вглубь, после чего уходят к нижнему разрезу, срезая полоску коры с камбием. Камбий - слой образовательной ткани, обеспечивающей более быстрое срастание щитка с подвоем. Можно снимать щиток и в противоположном направлении, двигаясь к нижней части черенка от его верхушки.

Пригодны зрелые почки, срезанные со щитком - полоской коры длиною 3 - 3,5 см и шириной 0,5 см. Почка на срезе должна располагаться точно посередине щитка.

На подвое с северо-западной или северо-восточной стороны разрезают кору в виде буквы «т» (вначале проделывая поперечный, а потом продольный разрез, проходя лезвием снизу вверх). Длина разреза должна соответствовать размерам щитка.

После этого косточкой прививочного ножа осторожно отодвигают кору на краях продольного разреза от древесины и аккуратно в направлении сверху вниз помещают в получившийся «кармашек» срезанный щиток, соблюдая положение и полярность почки. Прижав щиток к срезу, место прививки туго обвязывают полосой полиэтилена или мочалом, не закрывая саму почку. Обвязывать место лучше сверху вниз, закрывая поперечный разрез. Когда разрезы будут полностью скрыты, обвязку крепко фиксируют, продергивая ее конец один-два раза сквозь самый последний оборот. Никакие замазки в ходе работы не используют. После полного срастания щитка с подвоем обвязку разрезают либо ослабляют.

Для косточковых культур (например, вишни) применяют технику прививки щитка без древесины. Щиток срезают только с камбием.

Крайне важно проводить процедуру максимально быстро, подобрав для этого прохладное пасмурное, но не дождливое утро. Если прививка с первого раза не удалась, ее можно повторить, но только при условии, что кора на подвое еще хорошо отделяется.

Для садоводов-любителей, овладевших техникой прививки, существует широкое поле интересной и увлекательной деятельности. Осталось освоить это мастерство.