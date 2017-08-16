Как же хорошо летом на Волге! В ярких бликах полуденного солнца сверкает водная гладь реки, дышится легко, настроение - лучше некуда. Красота - дух захватывает! Снуют катера, яхты, моторки, шлюпки…



А вот и «король» среди этой компании - прогулочный теплоход «Александр Кунахович». Зеленодольцы хорошо знают незаурядного человека, именем которого назван этот теплоход, и чтят его память.

Александр Викторович Кунахович - выдающийся инженер-кораблестроитель, основатель ЦКБ-340 в городе Зеленодольске (ныне АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»), создатель сложнейших, опережающих свое время боевых кораблей и катеров, лауреат Сталинской, Ленинской премий, заслуженный деятель науки и техники ТАССР.

Непростым был путь Александра Викторовича к своему призванию. Он родился в начале прошлого века, в 1911 году, в Казани на берегу Волги в семье преподавателя математики и уже после 8-го класса начал работать машинистом водоперекачивающей станции. По коммунистическому призыву уехал строить Сталинградский тракторный завод, работал и учился на курсах фрезеровщиков. После перенесенного тифа Саша возвращается к родителям в Саратов. Снова работа и учеба на вечернем рабфаке, поступление в Саратовский автодорожный институт и первый шаг на пути к главному делу своей жизни - перевод в Горьковский индустриальный институт на кораблестроительный факультет. И, как всегда, одновременно с учебой он работает, изобретает, внедряет…

С июня 1939-го Александр Викторович начал работать конструктором. С 1942 года он в инновационной группе создателей «охотников за подводными лодками» ЦКБ-51, а в 1947-м уже главный конструктор трех проектов.

Особенно ярко раскрылся его талант ученого и организатора в Зеленодольске. При заводе им. Горького создается ЦКБ №340. Специализация Александра Кунаховича - проектирование «больших охотников за подводными лодками». В январе 1950 года из Горького прибыла группа конструкторов - около 35 человек, около 75 человек пришли из конструкторского отдела завода. Начальником ЦКБ и главным конструктором был назначен А.В.Кунахович.

С первых дней Александр Викторович огромное внимание уделял экспериментальным исследованиям. ЦКБ-340 налаживает взаимодействие с ведущими научными центрами Советского Союза. Кунахович добивается создания при ЦКБ специального КБ по машиностроению (СКБ-М) для проектирования и изготовления специальных механизмов. Началась колоссальная научно-техническая работа.

Одной из важных особенностей Кунаховича была способность увлеченно работать и увлекать людей, которые с ним работали, шутить и понимать шутки, включая розыгрыши, что очень помогало в трудных ситуациях. Его окружала плеяда блестящих специалистов-соратников, бесспорно, талантливых личностей. Без них не состоялся бы и сам Кунахович как выдающийся главный конструктор и руководитель. Они росли вместе, вместе учились, набирались опыта и знаний у жизни и друг у друга. Несмотря на занятость, Александр Викторович находил время для общения с молодежью, интересовался спортивной жизнью, был инициатором художественной самодеятельности. Очень любил Волгу. Она притягивала его как магнит. В отпуск, в выходной - на Волгу! К тому маленькому домику на острове Ременниково, где в единственный выходной вмещались, кажется, все сотрудники, да еще с детишками, одеялами, мячами.

Александром Викторовичем были созданы любимые испытательные базы - сначала на Ильинке, потом на Волге, на Сумке, в Криушах, в Атабаево, филиал в Керчи для технического сопровождения построенных кораблей и испытаний полунатурных моделей. В керченском филиале Кунаховичем была построена морская испытательная станция. В Зеленодольске - два здания ЦКБ, четыре жилых дома, детский сад, общежитие для молодых специалистов - нагрузка запредельная…

В начале 1968 года - известие - как гром среди ясного неба: Александр Викторович Кунахович скоропостижно скончался. Уже без него ушел в 1968-м на сдаточную базу головной противолодочный корабль «Альбатрос», без него вышел на крыло противолодочный корабль «Сокол», которому главком ВМФ СССР присвоил именное название «Александр Кунахович».

В память об этом талантливом, неуемном человеке, технической мыслью опережавшем свое время, установлены мемориальные доски на здании Зеленодольского ПКБ и на доме, в котором он жил. Память о нем жива и в коллективе.

В 2011 году к 100-летию со дня рождения А.В.Кунаховича вышла шикарная по полиграфическому исполнению, интереснейшая по содержанию книга «Жизнь и память», а предшествовала ей толстенная пачка пожелтевших листов в самодельном переплете с воспоминаниями сотрудников, отпечатанными на печатной машинке, - такое здесь отношение к своей истории, коллегам, которые ее делали изо дня в день. И еще одно признание заслуг. Современный комфортабельный прогулочный теплоход, оснащенный новейшими средствами навигации, связи и управления, для отдыха, деловых заседаний, корпоративных мероприятий и непродолжительных приятных прогулок по реке, сошедший со стапелей Московского судостроительного и судоремонтного завода, носит имя Александра Кунаховича. Жизнь продолжается.