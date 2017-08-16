Как татары становились казаками? Чем жили татары-казаки и их семьи? Эту неожиданную страницу российской истории раскрыл для нас гость редакции «Казанских ведомостей» - кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Рустем Аминов.

Как безжалованные казаки защищали рубежи России

- Рустем Равилевич, для большинства людей казачество - это кубанские, донские казаки, а о татарах-казаках многие слышат впервые...

- Татары-казаки - это малоизученная сословная группа. Их история уходит в глубь веков и очень интересна. Знаете, само понятие «казак» имеет тюркские корни. В арабском языке казак - это воин, который сражается за веру и законы Пророка. В тюркских языках слово «казак» являлось обозначением представителя тюркского племени, уделом которого была вольная степная жизнь, проводимая в набегах и сражениях, но в то же время он и защитник рубежей. То есть казак - свободолюбивый человек, состоящий на государственной службе. Это очень точно отражает характер взаимоотношений казачества с государством. Во времена Петра Великого Россия активно занималась расширением территорий своей империи. Для этого в 1734 году создали специальную Оренбургскую экспедицию (с 1737 года - комиссия) для освоения юго-восточных земель, поэтому государство было заинтересовано в создании мощного, крепкого казачьего войска, которое бы обороняло новые границы. Указом от 24 мая 1748 года было создано Оренбургское казачье войско.

- Кто в него входил?

- Первоначально брали всех - это были люди разных сословий, разного вероисповедания. Оренбургские казаки различались по своему правовому статусу. Они делились на несколько категорий: безжалованные, которым не платили за службу, маложалованные и жалованные. Татары, как правило, были безжалованными или маложалованными. Жалованные - это была элита войска. А маложалованным казакам платили по 3 рубля в год. Сумма, можно сказать, чисто символическая. Судите сами: в 1750 - 60-е годы в Оренбуржье 100 яиц стоили 25 копеек, пуд говядины - 50 копеек, пуд меда - 2 рубля, пуд сахара - 10 рублей, корова - от 4 до 8 рублей, лошадь - от 15 до 50 рублей.

- Как же казаки жили?

- Рядовым казакам мужского пола выделялось 30 десятин земли, хорунжему полагалось 200 десятин. Для сравнения, крестьяне Казанской губернии получали 6 - 9 десятин. Казаки отдавали свои земли в аренду крестьянам, занимались земледелием, животноводством, продавали зерно, овощи, фрукты, скотину, на эти деньги и жили. Но главное для казаков - их воинские обязанности.

Военные дела и мирные заботы

- У них был определенный срок службы?

- До 1798 года срок службы оренбургских казаков был бессрочным, в отставку уходили только по болезни или из-за увечья. По положению об ОКВ от 12 декабря 1840 года служба длилась 30 лет, из них 25 лет на полевой службе, 5 лет - на внутренней. С 1866 года общий срок службы для казачьих войск был сокращен - полевая служба стала длиться 15 лет, внутренняя - 7 лет. Кстати, снаряжались казаки на службу за свой счет. Сумма снаряжения и обмундирования была довольно значительной. В конце XIX - начале XX века она составляла 145 рублей 43 копейки. В 1892 году был сформирован обмундировочный капитал. Из взносов казаков необходимая сумма выделялась тем, кто не мог обеспечить себя обмундированием. Только в 1903 году оренбургским казакам выделили на снаряжение 100 рублей.

Но помимо военной службы у казаков были натуральные повинности: воинские, общие земские и станичные. Воинские повинности - это занятия с молодыми казаками военной подготовкой, обеспечение обмундированием, снаряжением. Земские - дорожная служба, этапирование арестантов, конвой для сопровождения почтовых грузов, тушение пожаров в лесах и степях. И станичные - караулы при станичных правлениях, хлебных магазинах, школах, храмах, лесах. Кроме того, казаки занимались заготовкой леса и смолы.



- Как казаки-татары проявляли себя на службе?

- Это были смелые воины. Они принимали участие в трех русско-турецких войнах, Отечественной войне 1812 года, заграничных походах 1813 - 1815 годов, Кокандском походе 1875 - 1876 годов, Памирском походе 1892 - 1893 годов, Русско-японской войне 1904 - 1905 годов, Первой мировой войне.

По документальным источникам я составил список татар-казаков 14-го Оренбургского казачьего полка, награжденных высокими государственными наградам. В этом списке 100 человек! 45 татар-казаков были удостоены Георгиевской медали «За храбрость» 4-й степени. Войсковой старшина Зюлькарнаин Дашкин был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й и 3-й степени. Мною был обнаружен полный Георгиевский кавалер - это Василий Федорович Нусхаев, нагайбак из станицы Верхнеуральской. Было несколько известных офицерских династий татар-казаков: Альметьевы, Кочуровы, Бектеевы.

- Сколько всего татар служило в казачьих войсках?

- В 1816 году - 3177 душ мужского пола, это почти 13 процентов служилого сословия Оренбургского казачьего войска. В 1902 году - 39200 человек (обоего пола, что составляло 9,54 процента от общего количества войска), из них 27300 человек - мусульмане, 11900 - нагайбаки (татары, исповедующие христианство). Интересный факт. В 1754 году в Оренбургском казачьем войске насчитывалось 18 поселений татар-казаков. В 6 проживали мусульмане, в 12 - нагайбаки. К 1914 году было уже 68 поселений татар-казаков. Причем среди них были довольно крупные станицы. К примеру, в станице Нижнеозерной в 1900 году было 867 дворов, жили там 4603 человека. В Воздвиженской станице - 536 дворов, там проживали 3236 человек. Самым крупным поселением нагайбаков был поселок Верхнеувельский (Варламова) - 380 дворов, там насчитывалось 2280 человек. Были и поликонфессиональные поселения, где татары жили вместе с русскими. Надо сказать, что жили дружно, никаких конфликтов на межнациональной или религиозной почве не было. В 16 таких поселениях мечеть соседствовала с православной церковью.

Казачки вязали пуховые платки

- Интересно, какой семейный уклад был у татар-казаков?

- У мусульман было многоженство. Нагайбаки как люди православные имели по одной жене. В мусульманских семьях и семьях нагайбаков было много детей - от четырех до семи. Часто в одном большом доме жило несколько поколений семьи. Для повзрослевших детей, которые обзаводились своими семьями, возводили пристрои рядом с родительским домом. Женщины занимались хозяйством, детьми, были искусными мастерицами в вязании оренбургских пуховых платков. Это был настоящий промысел казацких семей.

Еще один важный момент - образование. До 1819 года дети татар-казаков учились в медресе и мектебе при мечетях. В 1819 году были учреждены станичные школы. Эти школы содержались за счет средств войскового капитала. Школьный капитал образовался только в 1896 - 1897 годах. Нагайбаки с 1880-х годов учились в начальной школе по системе Николая Ивановича Ильминского - русского востоковеда, педагога-миссионера, члена-корреспондента Академии наук. Его система включала несколько пунктов: обучение детей нерусских народов на их родном языке, введение двуязычного метода преподавания, перевод и издание учебных пособий для школьников на родном языке, подготовка национальных учительских кадров, которые могли бы преподавать и на родном языке, и на русском.

Кстати

Первые шаги на пути возрождения Оренбургского казачьего войска были сделаны еще почти 30 лет назад. В декабре 1990 года в войсковой столице прошел первый круг потомков оренбургских казаков и создано Оренбургское казачье войско Союза казаков России. В 1998 году создано Оренбургское войсковое казачье общество, которое вошло в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.