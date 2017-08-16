В Республике Татарстан зафиксированы случаи оформления заявлений о перерасчете пенсии по курсу советского рубля сторонними организациями, которые уверяют граждан, что пенсия возрастет в 10 раз.



Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по РТ предупреждает татарстанцев: если к вам обратились с таким предложением, будьте бдительны - это мошенничество!

Специалисты Отделения Пенсионного фонда по РТ обращают внимание на то, что до 1 января 1992 года действовал Закон СССР «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года. В связи со вступлением в силу Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 года №340-1 «О государственных пенсиях в РФ» с 1 января 1992 года все пенсии граждан, назначенные в советский период, были пересчитаны с учетом переходных положений в соответствии с законом №340-1.

Пенсии всех граждан, вышедших на пенсию в советский период, были пересчитаны с учетом переходных положений и не предусматривают перевода пенсии по курсу советского рубля (курсу золота).

В случае возникновения вопросов можно обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства, контакт-центр Отделения Пенсионного фонда по Татарстану (843) 279-27-27, написать обращение в мессенджер Telegram (+7927-419-27-27) или задать вопрос в социальных сетях.